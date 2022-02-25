Süt kutusunda uyuşturucu ticareti - Haberler
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Süt kutusunda uyuşturucu ticareti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Süt kutusunda uyuşturucu ticareti Kayseri'de yolcu otobüsüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı Kayseri'de polis ekipleri tarafından yolcu otobüsüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda süt kutusu içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAYSERİ (İHA) - Süt kutusunda uyuşturucu ticareti

Kayseri'de yolcu otobüsüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yolcu otobüsüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda süt kutusu içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan analiz çalışmasında B.G. ve A.Y.'nin doğu illerinden uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçildi. Şahısların bulunduğu yolcu otobüsünü tespit eden ekipler, otobüsü Malatya yol uygulamasında durdurdu. Şüpheli iki kişiyi gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramada süt kutusunun içerisine gizlenmiş 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Süt kutusunda uyuşturucu ticareti

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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