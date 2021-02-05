Bir TikTok skandalı daha! "Süt banyosu" ve "dönerle danstan" sonra şimdi de ekmekle çirkin oyun

"Süt banyosu" ve "dönerle dans" rezaletinden sonra bir kişinin fırında ekmek üretimini oyuncağa çevirdiği görüntü tepkilere neden oldu.