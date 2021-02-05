Bir TikTok skandalı daha! "Süt banyosu" ve "dönerle danstan" sonra şimdi de ekmekle çirkin oyun
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Bir TikTok skandalı daha! "Süt banyosu" ve "dönerle danstan" sonra şimdi de ekmekle çirkin oyun

05.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:05

"Süt banyosu" ve "dönerle dans" rezaletinden sonra bir kişinin fırında ekmek üretimini oyuncağa çevirdiği görüntü tepkilere neden oldu.

TikTok uygulaması üzerinden paylaşılan ve Mersin'de çekildiği tahmin edilen videoda bir genç, fırında pişirilmesi için tepsiye dizilen ekmek hamurundan birinin arasını açıp dondurma koyuyor. Videonun devamında gencin fırından çıkardığı ekmeğin ortasını açıp dondurma çubuğunu yaladığı görülüyor.

"HALK SAĞLIĞINI RİSKE ATMAKTADIR"

Büyük tepki çeken görüntüleri sosyal medyadan paylaşan bir vatandaş, "Ekmek üretimini oyuncağa çevirip kamu sağlığını tehdit eden bu şahsa dur der misiniz? Bu kişi Tiktok üzerinden benzer videolar çekerek halk sağlığını riske atmaktadır. Söz konusu işletmenin tespiti için Mersin Tarım Orman İl Müdürlüğü'nü göreve çağırıyoruz" notunu düştü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından inceleme başlatıldığı bildirildi. Paylaşımı yapan genç ise bir süre sonra hesabını kapattı.

Bir TikTok skandalı daha! 'Süt banyosu' ve 'dönerle danstan' sonra şimdi de ekmekle çirkin oyun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi Selahattin Demirtaş
Magazin Feyza Aktan Özcan Deniz Jason Statham İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Erol Bulut Hakan Kutlu Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Milli Rusya Terör Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bir TikTok skandalı daha! "Süt banyosu" ve "dönerle danstan" sonra şimdi de ekmekle çirkin oyun - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 17:05:10. #1.16#
title