Bir TikTok skandalı daha! "Süt banyosu" ve "dönerle danstan" sonra şimdi de ekmekle çirkin oyun
"Süt banyosu" ve "dönerle dans" rezaletinden sonra bir kişinin fırında ekmek üretimini oyuncağa çevirdiği görüntü tepkilere neden oldu.
TikTok uygulaması üzerinden paylaşılan ve Mersin'de çekildiği tahmin edilen videoda bir genç, fırında pişirilmesi için tepsiye dizilen ekmek hamurundan birinin arasını açıp dondurma koyuyor. Videonun devamında gencin fırından çıkardığı ekmeğin ortasını açıp dondurma çubuğunu yaladığı görülüyor.
"HALK SAĞLIĞINI RİSKE ATMAKTADIR"
Büyük tepki çeken görüntüleri sosyal medyadan paylaşan bir vatandaş, "Ekmek üretimini oyuncağa çevirip kamu sağlığını tehdit eden bu şahsa dur der misiniz? Bu kişi Tiktok üzerinden benzer videolar çekerek halk sağlığını riske atmaktadır. Söz konusu işletmenin tespiti için Mersin Tarım Orman İl Müdürlüğü'nü göreve çağırıyoruz" notunu düştü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından inceleme başlatıldığı bildirildi. Paylaşımı yapan genç ise bir süre sonra hesabını kapattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı