"Susuz Yayla"da su arama çalışması başlatıldı

03.10.2019 18:02

Mudurnu ilçesine bağlı Akyokuş köyü Köseler Mahallesi'nde su olmadığı için "Susuz Yayla" olarak anılan bölgede su arama çalışması başlatıldı.

Köy sakinleri tarafından 1 asırdan uzun süredir yayla olarak kullanılan yaklaşık bin 600 rakımlı tepede su bulunmadığı için sıkıntı yaşayan köylüler Mudurnu Kaymakamlığına müracaat etti.

Yaz döneminde hayvanlarının bakımını yapmak için çıktıkları yayladaki su ihtiyaçlarını zaman zaman at, eşek ve katırlarla zaman zaman da traktörlerle su taşıyarak karşılayan köy sakinlerinin talebini değerlendiren Mudurnu Kaymakamlığı, bölgede su arama çalışması kararı aldı.

Köy muhtarı Fikret Duymuş'un girişimleri sonucunda harekete geçen kaymakamlık ilde faaliyet gösteren bir firma aracılığı ile bölgede su arama çalışmasına başladı.

Yapılan çalışma kapsamında Mudurnu Kaymakamı Özgür Kaya, Taşkesti Beldesi Belediye Başkanı Tahsin Özcan, il genel meclis üyeleri, İlçe Özel İdare Müdürü Nuran Doğuluer ve köy muhtarı ile vatandaşlar su bulma işinin verildiği firma yetkilileri ile bölgeye gelerek inceleme ve ölçüm yaptılar.

Susuz Yayla'da su olma ihtimali yüksek 6 farklı yer belirleyen ekipler, iş makineleri ile buralarda kazı yapmaya başladı.

Köy muhtarı Fikret Duymuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atalarının yayla olarak kullandığı bin 600 rakımlı "Susuz Yayla" ismini verdikleri tepede bir asırdan uzun süredir su olmadığını ifade ederek, "Dedelerimizin zamanından bugüne kadar su yok. Biz köylüyüz. Hayvancılık yapmaktayız, 9 bin metrekarelik alanda susuzluktan bir şey yapılmıyor. Ağaç da olmuyor. Köyümüzde 2 bin büyük ve küçükbaş hayvan var. Su olmadığından yaylalara çıkamıyorlar. Bu girişimle su çıkarsa bu bize yeni bir hayat olacak." dedi.

Kaynak: AA