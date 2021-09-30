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Susurluk'taki kazanın güvenlik kamera görüntüsü çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Susurluk'taki kazanın güvenlik kamera görüntüsü çıktı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Balıkesir-Susurluk karayolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisi önünde aniden karayoluna çıkan otomobile çarpan kamyonun güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Otomobilin aniden tali yoldan anayola çıkması ile kazanın meydana geldiği, kamyonun hızla otomobile çarptığı görüntüleri içeriyor. - BALIKESİR

Susurluk'taki kazanın güvenlik kamera görüntüsü çıktı

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Haber: Susurluk'taki kazanın güvenlik kamera görüntüsü çıktı - Haberler
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