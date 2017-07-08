Susurluk'ta Tır Devrildi: 1 Yaralı

Susurluk'ta TIR devrildi: 1 yaralı



BALIKESİR - Balıkesir'in Susurluk İlçesi Önce Vatan Mevkkinde 41 RC 328 plakalı TIR devrildi. Kazayı hafif yaralı olarak TIR şoförü Ahmet Sezer hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'den Bursa istikametine seyir halinde olan Ahmet Sezer yönetimindeki 41 RC 328 plakalı atık kağıt yüklü TIR Susurluk ilçesi Önce Vatan Mevkinde devrildi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan şöför Ahmet Sezer hastaneye kaldırıldı. TIR'ın devrilmesi sonucunda yol trafiğe kapatıldı. TIR'ın yol kenarına alınmasının ardından trafik tek şeritli olarak ulaşıma açıldı.