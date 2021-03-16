Susurluk'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Susurluk'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

16.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:22
Susurluk'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Balıkesir-Bursa kara yolu üzerinde Susurluk Demirkapı rampasında meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Balıkesir-Bursa kara yolu üzerinde Susurluk Demirkapı rampasında meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Yaralıları sıkıştıkları araçtan Susurluk itfaiye ekipleri çıkardı.

Olay saat 11.20 sularında meydana geldi. Selim Yazar (37) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu, aynı yönde gitmekte olan Teyfik Seylan (40) yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada araç sürücüsü Selim Yazar ile aynı araçta bulunan Yavuz Yıldız araçta sıkışarak yaralandı.

Olay yerine ilk olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Susurluk İtfaiye ekibi yetişti. Yaralıları araçtan çıkaran itfaiye ekibi, 112 Sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar Balıkesir Şehir Hastanesinde tedavi altına alınırken meydana gelen kazaya karışan araçlarda hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Ayyıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Türkan Şoray Pelin Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Mesut Bakkal Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Susurluk'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 16:25:22. #1.16#
title