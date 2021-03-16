Susurluk'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Balıkesir-Bursa kara yolu üzerinde Susurluk Demirkapı rampasında meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Balıkesir-Bursa kara yolu üzerinde Susurluk Demirkapı rampasında meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Yaralıları sıkıştıkları araçtan Susurluk itfaiye ekipleri çıkardı.

Olay saat 11.20 sularında meydana geldi. Selim Yazar (37) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu, aynı yönde gitmekte olan Teyfik Seylan (40) yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada araç sürücüsü Selim Yazar ile aynı araçta bulunan Yavuz Yıldız araçta sıkışarak yaralandı.

Olay yerine ilk olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Susurluk İtfaiye ekibi yetişti. Yaralıları araçtan çıkaran itfaiye ekibi, 112 Sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar Balıkesir Şehir Hastanesinde tedavi altına alınırken meydana gelen kazaya karışan araçlarda hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Ayyıldız