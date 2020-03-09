Susurluk'ta çeşmelerinin bakım ve temizliği yapıldı
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Sultançayır, Muradiye, Susurluk, Güncel

Susurluk'ta çeşmelerinin bakım ve temizliği yapıldı

Susurluk Belediyesi, mahallelere sunduğu tatlı su hizmetini daha kaliteli ve sağlıklı hale getirmek için tüm tatlı su çeşmelerinde bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

09.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:34
Susurluk'ta çeşmelerinin bakım ve temizliği yapıldı

Susurluk Belediyesi, mahallelere sunduğu tatlı su hizmetini daha kaliteli ve sağlıklı hale getirmek için tüm tatlı su çeşmelerinde bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.


Okçugöl, Muradiye ve Sultançayır mahallelerinde bulunan çeşmelerinin arıtma sistemi, elektrik tesisatlarının bakımı yapılıp, eskiyen malzemeler yenilendi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nurettin Güney, "Belediye ekiplerimiz periyodik olarak temizlik ve bakım çalışmalarını yerine getiriyor. Diğer arıtma çeşmelerinin bakımlarını da kısa sürede tamamlanmasını planlıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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