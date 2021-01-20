Susurluk Kaymakamlığından eğitime destek
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Susurluk Kaymakamlığından eğitime destek

20.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:54
Susurluk Kaymakamlığından eğitime destek

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde "Okulumu Eve Getiriyorum" adlı proje kapsamında ailesi ihtiyaç sahibi öğrencilere destek sağlanıyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde "Okulumu Eve Getiriyorum" adlı proje kapsamında ailesi ihtiyaç sahibi öğrencilere destek sağlanıyor.

Proje, İlçe Kaymakamı Muammer Köken öncülüğünde Susurluk Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca başlatıldı.

Ailesi ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uzaktan eğitimde arkadaşlarından geri kalmalarını önlemek amacıyla çalışma masası ve sandalyesi, tablet bilgisayar, masa saati ve lambasından oluşan eğitim setleri dağıtılıyor.

Eğitim setleri, isimleri belirlenen öğrencilerin velilerine teslim ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Ayyıldız

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