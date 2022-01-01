Süslü Korkuluk konusu ne, oyuncuları kimler? Süslü Korkuluk uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlamadır? Senarist kim? Gülseren Budayıcıoğlu mu?

TV8'in yeni başlayacak olan dizisi Süslü Korkuluk'un oyuncu kadrosu, konusu, senaryosu merak edildi. Dizi hakkında kısaca bilgileri sizlere ileteceğiz. Peki, Süslü Korkuluk konusu ne, oyuncuları kimler? Süslü Korkuluk uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlamadır? Senarist kim? Senaryosu kime ait? Senaryosu Gülseren Budayıcıoğlu'na mı aittir?

SÜSLÜ KORKULUK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süslü Korkuluk dizisi TV8'de ekranlara gelecek. Dizi yakında başlayacak. İlk tanımıtında dizinin yakında başlayacağı bilgisi yer aldı. Dizinin yayın günü kesinleşmedi fakat tahminlere göre Çarşamba günü olabilir. Çünkü geçtiğimiz yıllarda Doğduğun Ev Kaderindir dizisi de Çarşamba günleri yayınlanıyordu. Bu dizi de aynı şekilde yayınlanabilir. Hep birlikte bekleyip göreceğiz.

SÜSLÜ KORKULUK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği ve OGM yazı grubunun kaleme aldığı Süslü Korkuluk dizisi, dün akşam ekranlara gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında ilk kez gösterildi. Çağatay Ulusoy'un bir tarladaki korkuluğun üzerine kıyafetler diktiği fragmanda, ünlü oyuncunun yeni rolü ise büyük heyecan yarattı.

SÜSLÜ KORKULUK KONUSU NE, OYUNCULARI KİMLER?

Süslü Korkuluk, OGM Pictures imzalı, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, başrolünde Çağatay Ulusoy'un olduğu, 2022 yılında TV8'de yayınlanmaya başlayacak olan Türk televizyon dizisidir. Henüz dizinin oyuncu kadrosun hakkında açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde konumuza ekleyeceğiz.

Son olarak Son olarak BluTV'de yayınlanan "Yeşilçam" dizisinde yer alan oyuncu Çağatay Ulusoy'un yeni imajı ise göz doldurdu. Dizide bir kıyafet tasarımcısına hayat veren Ulusoy'un ise partneri henüz belli değil.

DİZİNİN SENARYOSU KİME AİTTİR? DİZİ UYARLAMA MI, HANGİ KİTAPTAN?

Dizinin senaryosu hakkında henüz bilgi paylaşılmadı. Fakat bazı tahminlere göre, Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir kitabından ilham alınmış olabilir denildi.

Pek çok konuda eserler vermiş olmasına karşın öncelikle sunuculuğu ile tanınmış, son yıllarda çıkardığı kitaplarla televizyonda İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız, Kral Kaybederse, Süslü Korkuluk ve Kardeş dizilerine ilham kaynağı olmuştur.

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