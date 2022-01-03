Süslü Korkuluk dizisi hangi kitap? Süslü Korkuluk uyarlama mı? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Süslü Korkuluk, OGM Pictures imzalı, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, başrolünde Çağatay Ulusoy'un olduğu, yakında TV8'de yayınlanmaya başlayacak olan Türk televizyon dizisidir.

SÜSLÜ KORKULUK KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?

TV8 dizisi Süslü Korkuluk konusu ve oyuncuları ile ilgili tüm detaylar şöyle;

Dizinin yayınlanan tanıtımında başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'un bir dikiş makinasında tarla korkuluğu için giysi diktiği göze çarptı. Ancak dizinin konusuna ilişkin henüz detaylı bir bilgi bulunmuyor.

Dizinin tanıtım filminde yalnızca başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy yer alıyor. Ulusoy'a eşlik edecek oyuncu kadrosunun ilerleyen günlerde duyurulacağı düşünülüyor.

SÜSLÜ KORKULUK DİZİSİ HANGİ KİTAPTAN?

Süslü Korkuluk dizisi, ilk fragmanıyla büyük beğeni topladı. Ancak dizinin senarist bilgileri henüz paylaşılmadı. Son zamanlarda kitaplardan uyarlanan dizilerin öne çıkması nedeniyle bu dizinin de kitaptan uyarlandığı konuşuluyor.

Son zamanlarda Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlama olan İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız gibi yapımlar öne çıkmakta. Bu nedenle Süslü Korkuluk'un da bu temada olması konuşulan ihtimaller arasında.

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