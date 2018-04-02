Suşehri Tügva'dan Kitap Okuma Etkinliği

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Suşehri Temsilciliği tarafından İlçe Halk ve Çocuk Kütüphanesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar 1 saat kitap okudu.

TÜGVA Suşehri Temsilcisi Adem Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitap okuma alışkanlığı konusunda farkındalık oluşturmak adına etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Şahin, "Gençlerimize kütüphane alışkanlığını kazandırmak ve zamanlarını daha iyi değerlendirmeleri konusunda farkındalık oluşturmak için kitap okuma etkiliği düzenledik. Günümüzde sosyal medya hayatımızın her alanına girmiş durumda. Bu yüzden özellikle gençlerimizi bu alışkanlıklarından uzaklaştırıp unutulmaya başlanan kitap okuma kültürüyle tekrar tanıştırmak istiyoruz. Bundan sonra daha fazla kitap okuyan gençleri görmek için bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz." diye konuştu.