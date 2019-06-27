Suşehri Timur Karabal MYO'da mezuniyet töreni

Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksek Okulunda (MYO) mezuniyet töreni düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleşen programda konuşan MYO Müdürü Prof. Dr. Gülay Ercins, mezunlarla birlikte mutlu ve onurlu bir günü daha yaşadıklarını söyledi.

Böyle bir günde ailelerin de bu mutlu günün heyecanına ortak olduğunu belirten Ercins, "Bundan böyle öğrencilerimiz yeni bir hayata adım atıyor. İnanıyoruz ki bu evlatlarımız cumhuriyetin temel ilkelerine sahip çıkacaktır." dedi.

Çocuk gelişimi, bankacılık ve sigortacılık, maliye ve gıda teknolojisi bölümleri bulunan ve bu yıl 19. dönem mezunlarını veren okulda 70 öğrenci diploma heyecanı yaşadı.

Törende okulu birincilikle bitiren Zeynep Polat'a diplomasını ve hediyesini Prof. Dr. Gülay Ercins, ikinci Ayşegül Özen'e diplomasını ve hediyesini Kaymakam Vekili Çağlar Partal, üçüncü olan Yasemin Güleç'e diplomasını ve hediyesini Belediye Başkan Vekili Nazif Karkın verdi.

Öğrenciler törende kep atarak mezun olmanın sevincini yaşadı.

Kaynak: AA