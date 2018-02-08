Suşehri Şoförler Odası Başkanı Şen Güven Tazeledi

Suşehri Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın olağan genel kurulun Süleyman Şen yeniden başkan seçildi.

Taşıyıcılar kooperatifi konferans salonunda gerçekleştirilen ve divan başkanlığını Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal'ın yaptığı genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Üç kişinin aday olduğu seçimde mevcut Başkan Süleyman Şen 77 oy alarak yeniden başkan seçildi.

Şoför esnaflarına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada en güzel hizmetleri vereceklerini kaydeden Şen, genel kurula katılan herkese teşekkür etti. Genel kurulda ayrıca, 40'ncı yılını dolduran şoför esnaflara plaket verildi. - SİVAS