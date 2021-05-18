Suşehri'ne millet bahçesi yapılıyor
Sivas'ın Suşehri ilçesinde millet bahçesi yapımına başlandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde millet bahçesi yapımına başlandı.
Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Yalnızbağlar Mahallesi İbni Sina Caddesi ile Ekrem Erdem Bulvar yolunun kesiştiği bölgede yapımına başlanan millet bahçesinde incelemelerde bulundu.
Çalışmaların kısa sürede bitirilmesinin hedeflendiğini aktaran Yüksel, 2 bin metrekare alanda yapımına başlanan arsanın Suzan Eren ailesi tarafından hibe edildiğini aktardı.
Yüksel, millet bahçesine "Suzan Eren Millet Bahçesi" adı verileceğini, çocuk oyun sahası, jimnastik spor aletleri ve kamelyaların olacağını ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara