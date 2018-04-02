Suşehri'ne "Gezici Kütüphane" Kazandırılıyor

Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Gezici Kütüphane" aracı hizmete kazandırılacak.

Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, kütüphaneye dönüştürülen aracın hayırsever bir vatandaş tarafından alınarak kaymakamlığa tahsis edildiğini söyledi.



Aracın iç tefrişatının kaymakamlık tarafından yaptırıldığını ifade eden Kaymakam Uzunoğlu, "Seyyar kütüphane aracımızı İlçe Halk ve Çocuk Kütüphanesine tahsis edeceğiz. Bu konuda resmi yazışmalarımız devam etmektedir. Tahsis işleminden sonra, aracın içerisini kitaplarla doldurarak, planlama dahilinde köylerimize göndereceğiz. İlçemizde bulunan kütüphaneye kitap okumaya gelemeyen vatandaşlarımızın hizmetine bizler araçla gideceğiz." diye konuştu.

Aracı ilçeye kazandıran hayırsever vatandaşa teşekkür eden Uzunoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kaymakamlığımız tarafından ilçemize bir çocuk kütüphanesi yapacağız. Bu kütüphaneyle ilgili Doğu Anadolu Kalkınma Ajansından (DAP) gerekli onay çıkmıştır. Kütüphanenin yakın zamanda yapılacağını ümit ediyorum. İlçe Kaymakamlığı olarak okumaya önem vermekteyiz, bu nedenle okumayı devletimizin bizlere verdiği yetkiler çerçevesinde halkımızın ayağına kadar götürüyoruz."