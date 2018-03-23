Suşehri'ndeki Aile Çay Bahçesi Yenileniyor

Suşehri ilçesindeki aile çay bahçesi yenileniyor.

Cami Orta Mahallesi Sivas Caddesi üzerindeki Muhsin Yazıcıoğlu Aile Çay Bahçesi'nin yenileme çalışmalarına başlandı.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, çalışmaları yerinde inceleyerek, eski çay bahçesindeki kamelyalarla, parke taşları, bodur süs ağaçlarının sökülerek başka yerlerde değerlendirileceğini söyledi.

Yeni çay bahçesinin daha modern yapılacağını aktaran Yüksel, "Geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan çay bahçemizin yenilenme çalışmaları başlatıldı. Herhangi bir aksaklık oluşmaz ise okullar kapanmadan muhteşem bir çay bahçesine kavuşacağız. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun." diye konuştu.