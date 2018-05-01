Suşehri'nde Şehitler Tepesine Fidan Dikildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Şehitler Tepesi'ne fidan dikildi.

Suşehri Kaymakamlığı tarafından D-100 karayolu Akçaağıl Köprüsü mevkisindeki Şehitler Tepesi'nde ağaçlandırma çalışması yapıldı. Çalışmada 300 çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, yaptığı açıklamada, Şehitler Tepesi'nin çevre düzenleme çalışmalarının da kısa süre içerisinde yapılacağını dile getirerek, "Kaymakamlık olarak ilçemize daha güzel hizmetleri yapacağız. Şu anda ikinci etabımız olan fidan dikimini yapıyoruz. Piknik masaları ve banklar da koyarak güzel bir alan haline getireceğiz. Fidan dikim etkinliğimize katılanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Programa, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, siyasi parti ilçe başkanları, kurum amirleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.