Suşehri'nde İmamlardan Mehmetçik Vakfı'na Destek

Suşehri ilçesinde din görevlileri, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na (TSK) nakdi destekte bulundu.

İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya ve bazı din görevlileri, toplanan paraları bankaya yatırarak yardım dekontunu Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu'na teslim etti.

Din görevlilerine anlamlı desteklerinden dolayı teşekkür eden Kaymakam Uzunoğlu, şöyle konuştu:

"Vatanımızı, dinimizi, bayrağımızı ve vatandaşlarını korumak için operasyonlar sürdüren ve canlarını göz kırpmadan bu uğurda feda eden kahraman Mehmetçiklerimiz ve şehit ailelerimiz için kaymakamlık olarak bir yardım kampanyası başlatmıştık. İlçe merkezi ve köylerimizde görev yapan din görevlilerimiz ile müftülük çalışanlarımız 27 bin 93 lira toplamışlar. Toplanılan yardımları Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı hesabına yatırmışlardır. Teveccüh gösteren tüm vatandaşlarımıza ve müftülük din görevlilerimize sonsuz teşekkür ederim."

İlçe Müftüsü Kaşkaya ise kampanaya katkı sağlayan mesai arkadaşlarına teşekkür etti.