Suşehri'nde "Genç Çiftçi" Projesi Anlatıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Bireysel Sulama Sistemleri ve Genç Çiftçi Projesi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programda konuşan İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Suşehri'nin havası ve suyunun tarıma elverişli olduğunu söyledi.

Vatandaşlardan üretime ve tarıma yönlenmelerini isteyen Uzunoğlu, "Bizim havamız suyumuz müsait, mera ve toprağımız verimli. Kısacası tarım ve hayvancılık için tüm şartlarımız tam. Geriye sadece insan faktörü kalıyor. İnsanımız veya çiftçimiz isterse her türlü imkan var. Hatta devletimiz teşvikler vererek hayvancılık ve çiftçilik yapmanızı istiyor." dedi.

Tarım ve hayvancılığın ülkenin geleceğinde önemli bir faktör olduğunu işaret eden Uzunoğlu, "Üretmeyen bir toplum kaybolmaya, yok olmaya mahkumdur. Tarım ve hayvancılık bu ülkenin geleceğinde çok önemli bir faktördür. Ülkemizde tarım ve hayvancılık büyük şirketlerin eline geçmiş durumdadır. Ama biz istiyoruz ki ülkemizde tarım ve hayvancılık yapan çiftçimiz kazansın." diye konuştu.

Sivas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız ise bakanlığın önceliğinin genç çiftçiler olduğunu vurguladı.

Yıldız, "Yaptığımız işi mutlaka bilinçli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bu kapsamda Halk Eğitim Merkezi ve müdürlüğümüz eğitim düzenlendi. Diğer taraftan bakanlık olarak desteklemelerimiz devam etmektedir. Şu anda desteklenen projelerimiz arasında olan Genç Çifti Projesi 2016 yılında 294, 2017 yılında 310 genç çiftçiye destek verdi." ifadelerini kullandı.

İş-Kur İl Müdürü Hikmet Canpolat da kurumun çalışmaları hakkında bilgi vererek, "İlçelerde ve hatta köylerde bile vatandaşlarımızın daha bilinçli, daha duyarlı bir şekilde olmaları için kursları destekliyoruz." dedi.

Program sonrasında besi ve süt sığırcılığı ile sürü yönetimiyle ilgili açılan kurslara katılan 60 kursiyere belgeleri verildi.