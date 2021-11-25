Suşehri'nde bakliyat paketleme tesisi kuruluyor

SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DAP) desteğiyle bakliyat paketleme tesisi kurulması için çalışma başlatıldı.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, ilçe ile adı özdeşleşmiş olan kuru fasulye, nohut ve bulgur gibi bakliyatın gerek kentte gerekse il dışında rağbet gördüğünü söyledi.

Suşehri'nin bakliyat üretiminde söz sahibi bir konumda bulunduğunu aktaran Yüksel, ilçede üretimi yapılan bakliyatın daha modern şekilde satışının yapılması için eleme ve paketleme tesisi kuracaklarını ifade etti.

Tesis kurulması için DAP'tan gerekli hibe ödeneğin çıktığını aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Yaptığımız araştırmalar ve görüşmeler neticesinde bakliyat paketleme ve eleme makinelerimizi temin ettik. Şu anda makinelerin kurulacağı alanın hazırlıklarını yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde makinelerimizi ilçemize getirerek montaj çalışması yapılmış olacaktır. Bu tesiste, fasulye ve nohuttan oluşan bakliyat ürünleri eleme makinesinde 3 kademeye ayrılacak. Bu işlemlerinin ardından, paketleme işlemi yapılarak hijyenik ortamda üreticimize bakliyatlarını sunacağız."

AA / Faruk Kara - Son Dakika Haberleri

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