Suşehri'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Yalnızbağlar mahallesinde bulunan Kapalı Halk Pazar alanında yapılan törende ilk olarak İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından günün anlam ve öneminin belirten konuşmayı Hürriyet İlkokulu öğretmenlerinden Melahat Doğruyol yaptı.

Doğruyol, "Gelecek kuşaklara daha iyi, daha modern, daha güçlü, daha huzurlu bir Türkiye bırakmak durumunda ve sorumluluğundayız. Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize ne olursa olsun, milli geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir. Bu sebeple, Sevginin, kardeşliğin, hoşgörünün, barışın huzurun hakim olduğu bir dünyadan el ele yaşamak ümidiyle 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun" dedi.

Günün anlam ve öneminin belirten şiirlerin okunmasın ardından, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu. 23 Nisan konulu şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. - SİVAS