Susamam klibinde yer alan Deniz Tekin kimdir?

06.09.2019 14:59

Kadın hakları, hayvan hakları, çevre, kuraklık ve bunun gibi birçok probleme değinen Susamam klibi bir günde 2 milyondan fazla izlendi. Youtube trend listesinde bir numaraya çıkan klipte 18 farklı kişi ve grup şarkılarıyla yer aldılar. Kadın hakları bölümünde yer alan Deniz Tekin, izleyenlerin dikkatini çekti ve merak uyandırdı. Peki, Deniz Tekin kimdir, kaç yaşındadır?

DENİZ TEKİN KİMDİR?

Deniz Tekin, 7 Haziran 1997'de İzmir'de doğdu. Memur bir ailenin çocuğu olarak Deniz Tekin'in anne ve babası kamu sektöründe diş doktorluğu yaptığı için çocukluğu farklı illerde geçti. İlk olarak ailesiyle Mardin'e gitti ve ilkokulu burada bitirdi. Daha sonra Gaziantep'te ortaokul ve lise eğitimini tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi'nde Batı Dilleri ve Edebiyatı bölümünde eğitim görmeye başladı.

Müziğe olan ilgisi 8 yaşındayken piyano ve yan flütle başladı. Ortaokul ve lise yıllarında çeşitli yerel gruplarda yer alan genç müzisyen, 16 yaşında küçük kafelerde canlı müzik deneyimini gerçekleştirdi.

Aynı zamanda çeşitli müzik platformlarında 'Daphead' kullanıcı adıyla kendi kayıtlarını paylaşıp bilinen şarkıların coverlarını yaptı ve gerçekten büyük ilgi gördü.

Gaziantep'te iken SoundCloud gibi müzik paylaşım platformlarında çalışmalarını paylaştı ve büyük bir ilgi gördü. Aynı dönemlerdeki kayıtları YouTube'da 1-7 milyon arasında dinlendi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlerde konserler verdi.

2017 yılında ise henüz 19 yaşındayken dokuz şarkıdan oluşan ilk stüdyo albümü "Kozakuluçka"yı yayımladı. Albümde Ahmet Kaya ve Yusuf Hayaloğlu gibi isimlerin seslendirdiği "Beni Vur" adlı şarkıyı yorumladı ve bu cover milyonlarca kez dinlendi.

Daha sonra "Bende Bir Problem Var" adlı şarkısına, İstanbul'da bir klip çekti.