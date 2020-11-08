Şuşa'yı kaybeden sözde Dağlık Karabağ liderinden itiraf gibi paylaşım: Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şuşa'yı kaybeden sözde Dağlık Karabağ liderinden itiraf gibi paylaşım: Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim

08.11.2020 16:14 | Son Güncelleme: 08.11.2020 16:28

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa şehrini 28 yıl sonra işgalden kurtarırken, Arayik Harutyunyan'dan itiraf gibi bir paylaşım geldi. Sözde Dağlık Karabağ lideri paylaşımında, "Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim. Bir ölüm kalım savaşı veriyoruz" dedi.

Azerbaycan ordusu, yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla 27 Eylül'de başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karabağ'ın kalbi olarak adlandırılan Şuşa kentinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığı müjdesini verdi. Aliyev, "28 yıl sonra kurtarılan Şuşa'da ezan sesi duyulacak" dedi.

"BUGÜN HAYATIMIN EN ZOR SABAHINI GEÇİRDİM"

Şuşa'nın işgalden kurtarılmasının ardından ise sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan'dan itiraf gibi bir paylaşım geldi. Harutyunyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim. Bir ölüm kalım savaşı veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Şuşa'yı kaybeden sözde Dağlık Karabağ liderinden itiraf gibi paylaşım: Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim
Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan'ın paylaşımında kullandığı fotoğraf

"ŞUŞA DÜŞERSE KARABAĞ DÜŞER" DEMİŞTİ

Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni lideri Arayik Harutyunyan, geçtiğimiz haftalarda "Azerbaycan kuvvetleri Şuşa istikametinde ilerliyor. Şehre en fazla 5 kilometre mesafedeler. Şuşa düşerse, Karabağ düştü demektir" ifadelerini kullanmıştı.

Şuşa'yı kaybeden sözde Dağlık Karabağ liderinden itiraf gibi paylaşım: Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim

İlgili Haberler

Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum İlham Aliyev Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Orhan Veli Özge Özder Demet Evgar
Spor Falcao Samatta Tisserand Ozan Tufan Gökhan Töre
Daha Fazla Kasım Joe Biden Konyaspor Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şuşa'yı kaybeden sözde Dağlık Karabağ liderinden itiraf gibi paylaşım: Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 16:28:47. #1.15#
title