Şuşa'yı kaybeden sözde Dağlık Karabağ liderinden itiraf gibi paylaşım: Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa şehrini 28 yıl sonra işgalden kurtarırken, Arayik Harutyunyan'dan itiraf gibi bir paylaşım geldi. Sözde Dağlık Karabağ lideri paylaşımında, "Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim. Bir ölüm kalım savaşı veriyoruz" dedi.