Şuşa'yı işgalden kurtaran Azerbaycan, Hocavent ve Ağdem'de ilerleme kaydetti
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Şuşa'yı işgalden kurtaran Azerbaycan, Hocavent ve Ağdem'de ilerleme kaydetti

09.11.2020 07:40 | Son Güncelleme: 09.11.2020 07:49

Azerbaycan'da 28 yıl sonra işgalden kurtarılan Şuşa'nın sevinci yaşanırken, ordu cephedeki ilerleyişini sürdürüyor. Azerbaycan askerleri Hocavent ve Ağdem eksenindeki Ermenistan savunmasını kırarken, bu bölgelerde ciddi ilerleme kaydetti.

Ermenistan 27 Eylül'de Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef aldı ve iki ülke arasındaki çatışmalar patlak verdi. Kendisini savunmaya geçen Azerbaycan ordusu cephede ciddi bir ilerlemeye kaydetti ve uzun yıllar sonra toprak bütünlüğünü sağlamaya çok yaklaştı.

ŞUŞA 28 YIL SONRA İŞGALDEN KURTARILDI

Dün, Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak adlandırılan Şuşa'yı 28 yıl sonra işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu sahadaki ilerleyişini sürdürüyor. Şimdiye kadar 5 şehir, 4 ilçe ve 217 köyü Ermenistan işgalinden kurtaran Azerbaycan ordusu Güney cephesinde Hocavent yolunu da büyük ölçüde ele geçirdi.

BÖLGELERDE İLERLEME KAYDEDİLDİ

Hocavent ve Ağdem ekseninde Ermenistan askerlerinin savunma direncini kıran Azerbaycan ordusu gece boyu bu bölgelerde ciddi ilerleme kaydetti.

Öte yandan, Azerbaycan ordusunun ciddi şekilde ilerleme kaydettiği Hocavent 28 yıldır, Ağdem ise 27 yıldır Ermenistan işgalinde bulunuyor.

Şuşa'yı işgalden kurtaran Azerbaycan, Hocavent ve Ağdem'de ilerleme kaydetti
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