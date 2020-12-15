Süs eşyalarına dönüştürdüğü su kabaklarını evinin bodrumunda sergiliyor
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Süs eşyalarına dönüştürdüğü su kabaklarını evinin bodrumunda sergiliyor

15.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:32
Süs eşyalarına dönüştürdüğü su kabaklarını evinin bodrumunda sergiliyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Talip Aydın, başta su kabağı olmak üzere doğadan topladığı atıklarla yaptığı süs eşyalarını evinin bodrum katında sergiliyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Talip Aydın, başta su kabağı olmak üzere doğadan topladığı atıklarla yaptığı süs eşyalarını evinin bodrum katında sergiliyor.

Aydın, AA muhabirine, 9 yıl önce bahçesinde tesadüfen bulduğu su kabağıyla süs eşyası yaptığını, tohumlarını da ekerek çoğalttığını anlattı.

Zaman içinde bal kabağından avize, abajur gibi eşyalar yaptığını belirten Aydın, "2013 yılında ilk sergimi açtım. Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda sergilemelerde bulundum. Altınordu ve Fatsa'da da eserlerimi sergiledim." dedi.

Aydın, yaptığı ürünleri sergilemenin yanı sıra sattığını ifade ederek, gelen siparişleri de değerlendirdiğini aktardı.

Topladığı su kabaklarını kurumaya bıraktığını, ardından alt kısımlarını kesip içlerini boşalttığını kaydeden Aydın, şöyle devam etti:

"Temizledikten sonra üzerine ne yapmak istiyorsak resimlerini çiziyoruz. Ondan sonra delicilerle kabakları istediğimiz şekle getiriyoruz. Delme işlemlerimiz bittikten sonra su kabağı boncuklarımız var. İçine konulacak lambaları renklendirmek için bu boncukları takıyoruz. Boyama işlemlerini yapıyoruz. Tüm işlemler bittikten sonra vernikleyip, lambaları ve altlıklarını takıp hazır hale getiriyoruz. Bunlar ister gece lambası, ister süs eşyası olarak kullanabilir."

Aydın, bal kabaklarının yanı sıra ceviz kabuğu, ot gibi doğadan topladığı atıklarla yaptığı eşyaları evinin bodrum katında sergilediğini belirterek, merak edip yapmak isteyen herkesi, "Su Kabağı Müze Atölyesi" adını verdiği atölyesine beklediğini dile getirdi.

Müzeye dönüştürdüğü bodrum katında dedelerinin geçmişte kullandığı eski eşyaları, kendisi gibi el sanatlarına ilgi duyan babasının kullandığı malzemeleri de sergilediğini anlatan Aydın, şunları söyledi:

"1800'lü ve 1900'lü yıllara ait malzemeleri müzemizde sergilemiş olduk. Eşimin ve benim eskilerden kalma kullanmadığımız bakırlarımızı getirdim, sergiliyorum. Ayrıca cam yapımında kullanılan epoksi diye bir madde var. Kendi bahçemizden, sokaktan bulduğum otları onların içine koyarak kolyeler yaptım. Ceviz ağacım var, ceviz kabuklarından magnet uğur böceği ve kaplumbağalar yapıyorum. Eski tahtaları değerlendirip onlardan küçük el değirmeni yapıyorum. Doğada gördüğüm şeyleri merak ediyorum ve onlardan bir şeyler yapmak istiyorum ve bunları bir esere dönüştürüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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