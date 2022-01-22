Survivor All Star yedeklerden yarışmaya katılan Yunus Emre kimdir merak edildi. Peki, Survivor Yunus Emre kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yunus Emre Özden'in hayatı ve biyografisi! Survivor Yunus Emre hangi yıl yarışmaya katılmıştır? Survivor Yunus Emre nereli? Survivor Yunus Emre hangi takımda? Ünlüler mi Gönüllüler mi? İşte bilgiler...

Survivor 2022'de bugün 4 yeni yedek yarışmacı katılacak. Yarışma başlamadan önce izleyiciler 4 yeni yedek yarışmacı kimlerdir, isimleri nedir merak etti. Merak edilen isimler arasında Parviz yer alıyor. Peki, Survivor Yunus Emre kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yunus Emre Özden'in hayatı ve biyografisi!

SURVİVOR 2022 YEDEK YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

Survivor All Star yedek yarışmacıları aşağıdaki gibidir:

- Nisa (Gönüllüler takımı)

- Yunus Emre (Gönüllüler takımı)

- Ayşıl (Ünlüler takımı)

- Parviz (Ünlüler takımı)

SURVİVOR YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?

Yunus Emre Özden, 29.03.1993 İstanbul Silivri'de doğdu. 1.85 boyunda, 82 kilo olan yarışmacı halen Silivri'de ikamet ediyor. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre Açık Öğretim Fakültesi'nde ulaştırma lojistik okuyor.

Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilolu olduğunu söyleyen yarışmacı, tedavi sonucu aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu asla sevemediğini ifade ediyor. Bu yüzden tedavisi bitince okul sonrasında şehir stadında koşmaya başlamış ve 96 kilodan 64 kiloya düşmüş.

17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya, 18-19 yaşlarında ise Fashion Week'lerde çıkmaya başlamış.

Modelliğin bir parçasının spor olduğunu söyleyen Survivor Yunus, kum torbası başında uzun saatler geçirmiş. Çocukken hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini ama ailesinin engellediğini söylüyor. Daha sonra salona gelen profesyonel kick boxer güreşçi ve karatecilerle yaptığı antrenmanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark etmiş. Devamında ise MMA dövüşlerine katılmış.

2019'da Türkiye 3.sü, İstanbul 2.si oldu.Modellik ve yardımcı oyunculuk işlerine de koşturduğunu söyleyen Survivor Yunus'un bir hayali de aksiyon filmi çekme, dövüş kulüpleri sahibi olma.

MMA federasyonunun bile hocam diyerek hitap ettiği bir manken dövüşçü olduğunu söylüyor. MMA'nın kötülüklerden arınma yolu ve kendi çapında başarısızlıklardan başarılar çıkarma öyküsü olduğunu belirtmektedir.

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