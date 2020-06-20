Survivor yorumcusu Semih Öztürk, dün Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Bir sezon Survivor'da yarışan ve şimdilerde TV8 ekranlarında yorumculuk yapan Semih Öztürk, uzun yıllardır aşk yaşadığı Kurretülayn Matur ile dün evlendi. Herkesten gizli saklı nikah masasına oturan Öztürk, salona cep telefonu ve güvenlik görevlisi aldırmadı.

2016 yılında Survivor'da yarışan ve şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumculuk yapan Semih Öztürk, dün nikah masasına oturdu. Basında haber olmak istemeyen Öztürk, nikah öncesi ve sonrası gerginlik çıkardı. NİKAHA TELEFON VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALDIRMADI Magazin Kolik'te yer alan habere göre: Yıllar önce TV8 ekranlarında yayınlanan Ütopya yarışmasında tanışan Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur, yıllardır bir barışık bir küs giden ilişkisini nikah masasına taşıdı. Çift, dün Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde evlendi. Agresif haller sergileyen Semih Öztürk, nikah sırasında hiç bir telefonu ve güvenlik görevlisini içeri sokturmadı. GERGİN HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ Özel hayatı hakkında haber yapılmasını istemeyen Öztürk, nikah öncesi gerginlik çıkardı. Sinirli tavırlarına nikah sonrası da devam eden Öztürk, Kurretülayn Matur'u araca bindirerek uzaklaştı.