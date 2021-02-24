Survivor Yiğit elendi mi? Survivor Yiğit kimdir? Yiğit Oruçoğlu nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor Yiğit Oruçoğlu bu haftanın eleme adayı oldu. Eleme adaylarından birisi olan Yiğit Oruçoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne vatandaşlar tarafından merak edildi. Yiğit Oruçoğlu elendi mi? Survivor kim elendi? Yiğit Oruçoğlu hayatı ve biyografisi!

Bugün eleme konseyinde eleme adaylarından birisi adaya veda edecek. Eleme adaylarından olan Yiğit Oruçoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

SURVİVOR YİĞİT ELENDİ Mİ?

Bu haftanın elenen ismi Yiğit oldu.

SURVİVOR YİĞİT ORUÇOĞLU KİMDİR?

Yiğit Oruçoğlu, 19 Ocak 2000 İstanbul doğumludur. Anne tarafından Trabzon ve baba tarafından Erzincanlı olan Yiğit Oruçoğlu Doğuş Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği okumaktadır. Yiğit Oruçoğlu 14 yaşına kadar yüzme ve sonrasında 5 sene kadar basketbol ile ilgilenmiştir. Aktif şekilde spor yapan Yiğit Oruçoğlu Survivor 2021 için elinden gelenin en iyisini yapacağını belirtti.

Yiğit Oruçoğlu İnstagram hesabına @yigitorucoglu adresinden ulaşabilirsiniz.