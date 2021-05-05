Survivor yeni takımlar belli oldu mu? 2021 Survivor Ünlüler Gönüllüler yeni takımlar açıklandı mı? Hangi yarışmacı hangi takımda?
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Survivor yeni takımlar belli oldu mu? 2021 Survivor Ünlüler Gönüllüler yeni takımlar açıklandı mı? Hangi yarışmacı hangi takımda?

Survivor yeni takımlar belli oldu mu? 2021 Survivor Ünlüler Gönüllüler yeni takımlar açıklandı mı? Hangi yarışmacı hangi takımda?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Survivor'da Melis'in elenmesiyle birlikte takımlar karışacak. Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamaya göre bugün 5 Mayıs Çarşamba günü özel konseyde yeni takımlar açıklanacak. Survivor'da yeni takımlar açıklandı mı? Yeni Ünlüler takımında hangi isimler olacak? Yeni Gönüllüler takımında hangi yarışmacılar olacak?

Dünkü ada konseyince Acun Ilıcalı eğer Ünlüler takımından bir kadın yarışmacı elenirse takımların karışacağını duyurmuştu. Ünlüler takımından Melis'in elenmesiyle birlikte takımların karışacağı kesinleşmiş oldu. Konu hakkında Acun Ilıcalı bugün açıklama yapacak. Peki, Ünlüler takımına kim geliyor? Yeni takımlar belli oldu mu? Ünlüler takımında kimler var? Gönüllüler takımında kimler var?

SURVİVOR TAKIMLAR MI KARIŞIYOR?

Acun Ilıcalı bugünkü konseyde "Eğer kadın bir yarışmacı veda ederse Ünlüler takımından, yarın itibariyle takımlar karışacak." şeklinde konuşma yaptı. Konseyde ise elenen isim Ünlüler takımından Melis oldu. Haliyle Ünlüler'de kadın yarışmacı elendiği için yarın büyük ihtimalle takımlar karışacak. Ünlüler takımına 1 kadın yarışmacı dahil olacağı tahmin edilmektedir. Bu isim henüz açıklanmadı fakat seyircilerin çoğunluğu Aleyna K. 'nin Ünlüler takımına geçmesini istiyor. Tabi yarın neler olacak hep birlikte göreceğiz.

ÜNLÜLER TAKIMINA HANGİ YARIŞMACI GELECEK?

Ünlüler takımında 1 kadın yarışmacı kaldığı için büyük bir ihtimalle Gönüllüler takımından 1 kadın yarışmacı Ünlüler takımına geçecek. Fakat bu hangi isim olacak henüz açıklanmadı. Yarın Acun Ilıcalı tarafından açıklama yapılacağı söylenildi.

2021 SURVİVOR ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?

Şuanki Ünlüler takımı:

  • Batuhan
  • İsmail
  • Merve
  • Sergen

Şuanki Gönüllüler takımı:

  • Poyraz
  • Ayşe
  • Aleyna Kalaycıoğlu
  • Berkay
  • Steven
  • Aleyna Çalışkan
  • Dora

TAKIMLAR NE ZAMAN KARIŞACAK?

TV8'de bugün saat 20:00 'da Survivor özel konsey bölümü olacak. Büyük ihtimalle bugünkü konseyde takımlar karışacak. Yeni takımlar duyurulduğunda ayrıntıları sizlerle paylaşacağız.

Tahminler:

Seyircilerin büyük bir bölümü Gönüllüler takımındaki Aleyna Kalaycıoğlu'nun Ünlüler takımına geçmesini istiyor. Böyle bir değişiklik olabilir. Ayrıca Ünlüler'deki Sergen'in Gönüllüler takımına geçmesini isteyenler de var. Tüm takım değişikliğini bugünkü özel konsey bölümünde göreceğiz.

Survivor özel konsey 5 Mayıs Çarşamba saat 20:00 'da başlayacak.

Survivor'da elenen isim Melis Sezer oldu
Survivor'da elenen isim Melis Sezer oldu
Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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