Survivor All Star yedek yarışmacılar belli oldu. Takımlarına katılmış olan yedek yarışmacılar kimlerdir, kim hangi takıma gidecek merak edildi. Peki, Survivor 2022 yedekleri kimlerdir? 22 Ocak Cumartesi Survivor All Star'a katılan yeni yedek yarışmacılan kimler, isimleri nedir? Survivor yedekleri kimler 2022? Ünlüler ve Gönüllüler takımına yedeklerden kimler geldi, hangi yarışmacılar takıma katıldı?

SURVİVOR 2022 YEDEK YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

Survivor All Star yedek yarışmacıları aşağıdaki gibidir:

- Nisa (Gönüllüler takımı)

- Yunus Emre (Gönüllüler takımı)

- Ayşıl (Ünlüler takımı)

- Parviz (Ünlüler takımı)

SURVİVOR YEDEKLER NE ZAMAN YARIŞMAYA DAHİL OLACAK?

22 Ocak Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümde yedekler yarışmaya dahil edildi. Yedeklerden Nisa ve Yunus Emre Gönüllüler takımına gidecekken, Ayşık ve Parviz ise Ünlüler takımına girmiş olacaktır.

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.

YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE MESLEĞİ NE?

Yunus Emre Özden, 29.03.1993 İstanbul Silivri'de doğdu. 1.85 boyunda, 82 kilo olan yarışmacı halen Silivri'de ikamet ediyor. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre Açık Öğretim Fakültesi'nde ulaştırma lojistik okuyor.

Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilolu olduğunu söyleyen yarışmacı, tedavi sonucu aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu asla sevemediğini ifade ediyor. Bu yüzden tedavisi bitince okul sonrasında şehir stadında koşmaya başlamış ve 96 kilodan 64 kiloya düşmüş.

17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya, 18-19 yaşlarında ise Fashion Week'lerde çıkmaya başlamış.

Modelliğin bir parçasının spor olduğunu söyleyen Survivor Yunus, kum torbası başında uzun saatler geçirmiş. Çocukken hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini ama ailesinin engellediğini söylüyor. Daha sonra salona gelen profesyonel kick boxer güreşçi ve karatecilerle yaptığı antrenmanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark etmiş. Devamında ise MMA dövüşlerine katılmış.

2019'da Türkiye 3.sü, İstanbul 2.si oldu.Modellik ve yardımcı oyunculuk işlerine de koşturduğunu söyleyen Survivor Yunus'un bir hayali de aksiyon filmi çekme, dövüş kulüpleri sahibi olma.

MMA federasyonunun bile hocam diyerek hitap ettiği bir manken dövüşçü olduğunu söylüyor. MMA'nın kötülüklerden arınma yolu ve kendi çapında başarısızlıklardan başarılar çıkarma öyküsü olduğunu belirtmektedir.

SURVİVOR PARVİZ ABDULLAYEV KİMDİR?

5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da doğan Parviz Abdullayev, şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüş müsabakası yaptı. Bu karşılaşmalardan 49 galibiyet, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı.

2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan seçildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Parviz Abdullayev'i spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.

Parviz Abdullayev 2011'den bu yana "Cobra" kickboks kulübüne liderlik ediyor.

Parviz Abdullayev, Evli ve 2 oğlu var.

SURVİVOR AYŞIL KİMDİR?

Survivor All Star yedeklerden katılan Ayşıl Özaslan 1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ayşıl Özaslan, Marmara Üniversitesi'nde Dış Ticaret okuduktan sonra New York'ta Berkeley College üniversitesine giderek Ekonomi eğitimi almıştır. Ayşıl Özaslan 20 senedir farklı spor dalları ile ilgilenmiştir. Almanca, Rusça, İngilizce ve Türkçe olmak üzere 4 dil bilmektedir.

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Gönüllüler

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Gizem Kerimoğlu

Yağmur Banda

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