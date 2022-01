2022 Survivor All Star yeni sezon ekibine dahil olan isimlerden biri de Yasin Obuz, seyircisinin yoğun ilgisini çekmektedir. Başarılı yarışmacı, herkes tarafından merak edilmektedir. Survivor yarışmasından Yasin Obuz başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star ekibine dahil olan Yasin Obuz, ünlüler takımında yer alacaktır. Boyu kaç? Survivor Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında? 2022 Yasin Obuz Instagram hesabı nedir? Yasin Obuz kaç yaşındadır? Boyu kaç?

YASİN OBUZ KİMDİR?

Doğum yılı: 21 Kasım 1988'de

Nereli: Diyarbakır

Çocukluğundan bu zamana kadar spor yapan yarışmacının ilk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynayan Obuz, bunların yanı sıra çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol oynadı.

Yasin Obuz, Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bölümü mezun oldu. Üniversite yıllarında fitness, futbol, yüzme gibi spor branşlarıyla uğraştı. Okulun son dönemlerinde ise yemek yapmaya başladı. Bu konuda eğitimlere de katılan Yasin Obuz, aşçılık alanında git gide uzmanlaşmaya başladı. Mutfak konusunda kendini geliştirmek için 20 kadar ülkeye seyahat eden Obuz, gittiği yerlerde farklı yemek kültürleri ile tanıştı ve hatırı sayılır bir tecrübe kazandı. Yemek üzerine küçük çaplı bir işletmesi bulunan Yasin Obuz, TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye adlı yemek yarışmasına katıldı ve kendine özgü tavırları ile sosyal medyada birçok kişi tarafından konuşulan isim haline geldi. Yasin Obuz, Survivor 2020 yarışmasında boy göstermişti. Son olarak 2022 Survivor All Star gönüllüler takımına dahil oldu.

