Survivor Yarışmacısı Merve Aydın'ın Tesettürlü Fotoğrafı Sosyal Medyada Çok Konuşuldu!
Survivor yarışmasıyla tanınan gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanan milli sporcu Merve Aydın'ın Instagram hesabından paylaştığı tesettürlü fotoğrafla sosyal medyada çok konuşuldu.
Survivor yarışmasında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Merve Aydın'ın, Instagram hesabından paylaştığı tesettürlü fotoğrafla sosyal medyada çok konuşuldu. Merve Aydın'ın paylaşımına takipçileri çok yakışmış yorumunu yaparak beğendiklerini ifade etti.
TESETTÜRLÜ PAYLAŞIMI ÇOK KONUŞULDU
Merve'nin tesettürlü paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Merve'nin bir tesettürlü giyim markasının gönderdiği eşarp hediyesine teşekkür için böyle paylaşım yaptığı öğrenildi.
ALİCAN YILDIRIM
YORUMLAR (10)
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Bu yilda tayt giydi. kendi bilecegi konular. insallah din isleri ile surviver islerini ayirmistir )Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Mehmet Akif Filiz mutluluklar dilerim eski dostumCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Allah daim etsinCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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TESETTÜRLÜ HALİ DAHA GÜZELMİŞ. UMARIM AHLAKINA DA YANSIRCevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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Reklam için üç yaşında bebekler setteCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır