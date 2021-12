Survivor yarışmacıları belli oldu mu? Acun Ilıcalı açıklama yaptı! Survivor All Star kadrosunu açıklandı mı?

Survivor yarışmacıları belli oldu mu? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Survivor kadrosunun belli olduğunu ve yakın zamanda açıklayacaklarını belirtmişti. Acun Ilıcalı Survivor All Star kadrosunu açıkladı mı?

SURVIVOR YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

Uzun yıllardır ekranlarda yer alan Survivor'ın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Acun Ilıcalı, Survivor All Star ile ilgili yeni bir açıklamayı bugün sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptı. Acun Ilıcalı paylaşımında, "Survivor All Star için geri sayım başladı. All Star kadrosunu yarın sabah 11.00'de benim Instagram hesabımdan açıklıyoruz" dedi.

