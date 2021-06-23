Survivor yarı final kaç kişi? Survivor dokunulmazlık oyunu!

Survivor finaline sayılı günler kaldı. Aleyna, Poyraz, Ayşe ve İsmail son 4 finalist olarak adlarını yazdırdı. Peki, Survivor finali ne zaman? Survivor yarı final kaç kişi? Survivor dokunulmazlık oyunu!