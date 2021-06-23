Survivor yarı final kaç kişi? Survivor dokunulmazlık oyunu!
Survivor finaline sayılı günler kaldı. Aleyna, Poyraz, Ayşe ve İsmail son 4 finalist olarak adlarını yazdırdı. Peki, Survivor finali ne zaman? Survivor yarı final kaç kişi? Survivor dokunulmazlık oyunu!
Survivor yarışmasında son elenen isim Berkay oldu? Peki, Bugünkü dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor yarı final kaç kişi? Survivor dokunulmazlık oyunu!
SURVIVOR YARI FİNAL KAÇ KİŞİ?
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021'de perşembe günü yapılacak yarı final öncesi eleme heyecanı yaşandı. Yarı final öncesinde elemeye kalan yarışmacılar arasında en az oyu alan Berkay, adaya veda eden isim oldu. Survivor yarı finalini 1 kişi bugün oynanacak dokunulmazlık oyununda garantileyecek.
SURVIVOR FİNALİNE ZAMAN?
Survivor 2021 yarı final 24 Haziran 2021 Perşembe günü oynanacak. Survivor 2021 büyük final ise 25 Haziran 2021 Cuma yapılacak.