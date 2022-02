Survivor Yağmur kimdir? Yağmur Banda kaç yaşında, nereli, boyu kaç? 2022 Yağmur Banda kimdir? Yağmur Banda Instagram hesabı nedir?

2022 Survivor All Star yeni sezon ekibine dahil olan isimlerden biri de Yağmur Banda, Survivor seyircisinin yoğun ilgisini çekmektedir. Başarılı yarışmacı, herkes tarafından merak edilmektedir. Survivor yarışmasından Yağmur Banda başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star ekibine dahil olan Yağmur Banda, gönüllüler takımında yer alacaktır. Survivor Yağmur kimdir? Yağmur Banda kimdir? Yağmur Banda kaç yaşında, nereli, boyu kaç? 2022 Yağmur Banda Instagram hesabı nedir? Detaylar haberimizde..

SURVİVOR YAĞMUR KİMDİR?

Yağmur Banda, 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmektedir.

Yağmur Banda, 1998 yılında İzmir'de doğmuştur. İzmir Büyükşehir Belediyesi Taekwondo takımında yer almaktadır. Yağmur Banda'nın en büyük başarısı 2012 yılında 55 kiloda kazandığı Taekwondo Türkiye şampiyonluğudur.

Taekwondo'nun dışında birçok spor dalıyla uğraşan Yağmur Banda, özellikle yüzmede beceri sahibidir. 2006 yılında Taekwondoya başlayan Yağmur Banda 11 yıldır bu spor ile uğraşmaktadır.

YAĞMUR BANDA İNSTAGRAM ADI NEDİR?

Yağmur Banda'nın instagram hesap adı @yagmurbanda'dır. İnstagram'da 1333 bin takipçisi bulunmaktadır.

