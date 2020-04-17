Survivor'un 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan, ilgisi olduğu Nisa ile baş başa konuşuyor Yeni bölüm fragmanı yayınlanan Survivor 2020'de aralarında bir yakınlaşma olduğu konuşulan Sercan ve Nisa herkesten uzak bir yerde baş başa sohbet ediyor. İkilinin arasındaki diyalog ise herkesi merak ettirdi.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'nin 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Bakışlarıyla ve "Ona kıyamıyorum" diyerek Nisa'ya olan ilgisini belli eden Sercan, yeni bölümde Nisa ile özel bir konuşma yapıyor.

ADADA AŞK MI BAŞLIYOR?

Sercan'ın Gönüllüler takımdaki Nisa'ya olan davranışları aşk dedikodularını ortaya çıkarmıştı. Ünlüler ile Gönüllüler arasında oynanan açık arttırmada Sercan'ın Nisa'ya yaptığı yemek jesti ise aşk iddialarını güçlendirmişti. Hatta Sercan, Nisa'ya olan ilgisini göstermek "Nisa'ya kıyamıyorum, Nisa yesin" şeklinde konuşmuştu. Tüm bu gelişmelerin ardından konuşan Acun Ilıcalı ise "Sercan'ın bir ilgisi var ama Nisa'nın bir ilgisini görmedim" demişti.

SERCAN VE NİSA BAŞ BAŞA KONUŞTU

Yeni bölüm fragmanı yayınlanan Survivor'da Sercan, ödül oyunundaki mola esnasında Nisa'ya el hareketiyle gidelim diye çağırdı. Nisa ise bunu kabul ederek Sercan Yıldırım ile birlikte yürüyerek oyun alanından uzaklaştı. Diğer yarışmacılar ve set ekibinden uzak bir alanda baş başa kalan ikili sohbet etmeye başladı. Sercan'ın Nisa'ya "Tabi bir de Survivor'dayız. Sonuçta bir şeyin içerisindeyiz" demesi ise dikkat çekti.