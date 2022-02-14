Survivor'ın 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Atakan, "Aynı anneden yemek yedik" diyerek Ogeday'a sitem etti

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor All Star, dün akşam 22. bölümüyle ekrana geldi. Haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak isteyen ünlüler ve gönüllüler takımı kıyasıya mücadele etti.

DOKUNULMAZLIĞI ÜNLÜLER KAZANDI

Survivor'da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Tahta üzerine çıkan yarışmacılar ellerindeki sopalarla rakibini suya düşürmeye çalıştı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan ünlüler takımı, ikinci dokunulmazlığın da sahibi oldu.

AÇIK OYLAMA YAPILDI

Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada sürgün adasına giden yarışmacı Evrim Keklik olmuştu. Gönüllüler takımında yapılan oylamada Atakan ve Hikmet'in isimleri eşit şekilde yazıldı. Kapalı oylamada sonuç çıkmayınca bu defa açık oylama yapıldı.

Ogeday

OGEDAY, ATAKAN'IN ADINI VERDİ

İkinci oylamada Atakan'a 8, Hikmet'e ise 5 oy çıktı. Böylece haftanın 2. eleme adayı ve sürgün adasına giden isim Atakan oldu. Konseydeki oylamada takım arkadaşı Ogeday, "Keşke sakatlık olmasaydı, ama parkura da bakmak gerekiyor" diyerek Atakan'ı eleme adayı olarak söyledi.

"SURVIVOR'DA EN KÖTÜ BAŞLANGICI YAPAN YARIŞMACI OLDUM"

Yarışmaya bu hafta yedeklerden dahil olan Atakan, sürgün adasına gitmeden önce takım arkadaşlarına sitem ederek "Keşke parkurlarda yarışma fırsatım olsaydı da o şekilde değerlendirilseydim. Herhalde Survivor'a en kötü başlangıç yapan yarışmacı oldum. İlk parkurda omzum çıktı. Ama anlaşıldı ki sadece parkurlarda savaş vermeyeceğiz" dedi.

Atakan

"OGEDAY İLE AYNI ANNENİN ELİNDEN YEMEK YEDİK, BUNU UNUTMAYACAĞIM"

Heyecan ve gerilimin eksik olmadığı Survivor'ın 23. bölüm fragmanı da yayınlandı. Sürgün adasına giden Atakan, yakın arkadaşı Ogeday'ın kendi adını söylemesine sitem etti. "Survivor'ın çukuruna geldik" diyen Atakan, "Tek bildiğim şey Ogeday'la büyüdüğüm. Aynı annenin elinden yemek yedik, aynı yerde yattık kalktık. Ömrümün sonuna kadar bunu unutamayacağım" ifadelerini kullandı.