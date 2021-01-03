Survivor Uğurtan Dora kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli? Uğurtan Dora Instagram hesabı!
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Survivor Uğurtan Dora kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli? Uğurtan Dora Instagram hesabı!

03.01.2021 20:38 | Son Güncelleme: 03.01.2021 20:43
Survivor Uğurtan Dora kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli? Uğurtan Dora Instagram hesabı!

Ekranların en sevilen yarışması Survivor çok yakında başlayacak. Başlamasına az kala açıklanan Survivor yarışmacılar büyük merak topluyor. Peki, Uğurtan Dora kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Uğurtan Dora kaç yaşında ve nereli? Uğurtan Dora gönüllü mü, ünlü mü? Survivor 2021 ne zaman başlayacak?

Önümüzdeki hafta başlayacak olan Survivor 2021'in yarışmacıları belli oldu. Uğurtan Dora kimdir sorusu Survivor 2021 gönüllüler takımı fragmanı yayınlanması ile araştırılmaya başlandı. Gönüllüler takımı kadrosu merak ediliyordu. Survivor Türkiye takipçileri, Uğurtan Dora kimdir, kaç yaşında, nereli internette hemen sorgulamaya başladı. İşte Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacısı Uğurtan Dora hakkındaki bilgiler…

SURVIVOR UĞURTAN DORA KİMDİR?

Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 tarihinde Şişli'de doğdu. 2000'de Saint Benoit Fransız lisesi ortaokul bölümünden mezun oldu. 2004'da ise Sakıp Sabancı Anadolu Lisesini bitirdikten sonra Dokuz eylül iktisat bölümünü kazandı.

Uğurtan Dora sutopu, jimnastik, kürek, basketbol, ve fitness spor dallarıyla ilgileniyor.

Lisanslı basketbol ENKA – TOFAŞ - Beykozspor'da lisanslı olarak basketbol geçmişi olan Uğurtan Dora,

Fas, Cezayir, Tunus ve İran'da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapmış.

Yves Rocher'da 2013-2018 yılları arasında yöneticilik yapmış.

Uğurtan Dora, 2000 yılında bu yana 50'dan fazla reklamda rol aldı.

UĞURTAN DORA INSTAGRAM HESABI

Başarılı isim Instagram hesabını ugurtandora kullanıcı adıyla kullanıyor. An itibariyle 1500 takipçisi bulunuyor.

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