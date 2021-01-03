Survivor Uğurtan Dora kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli? Uğurtan Dora Instagram hesabı!

Ekranların en sevilen yarışması Survivor çok yakında başlayacak. Başlamasına az kala açıklanan Survivor yarışmacılar büyük merak topluyor. Peki, Uğurtan Dora kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Uğurtan Dora kaç yaşında ve nereli? Uğurtan Dora gönüllü mü, ünlü mü? Survivor 2021 ne zaman başlayacak?