Survivor Sultan Reşat Hacıahmetoğlu kimdir? Survivor 2021 gönüllü yarışmacısı Reşat Hacıahmetoğlu kaç yaşında, nereli? Sena Özdemir Instagram hesabı!

Ekranların en sevilen yarışması Survivor çok yakında başlayacak. Başlamasına az kala açıklanan Survivor yarışmacılar büyük merak topluyor. Peki, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Sultan Reşat Hacıahmetoğlu kaç yaşında ve nereli? Sultan Reşat Hacıahmetoğlu gönüllü mü, ünlü mü? Survivor 2021 ne zaman başlayacak?

Survivor 2021 gönüllüler takımı fragmanı yayınlanması ile araştırılmaya başlanan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu kimdir sorusu hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Gönüllüler takımı kadrosu merak ediliyordu. Survivor Türkiye takipçileri, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli internette hemen sorgulamaya başladı. İşte Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacısı Sultan Reşat Hacıahmetoğlu hakkındaki bilgiler…

SURVIVOR 2021 SULTAN REŞAT HACIAHMETOĞLU KİMDİR?

1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelen Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, öğrenimini üniversite yıllarına kadar doğduğu ilçe olan Of'ta sürdürdü.

2014 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan Hacıahmetoğlu, lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti.

2016 yılında sosyal medya macerası başlayan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, doğaya ve spora olan sevgisini, Karadeniz aile yapısını ve mizahı bir araya getirerek insanların ilgi odağı oldu.

Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşamını sürdürmektedir.

FENOMEN SULTAN REŞAT HACIAHMETOĞLU INSTAGRAM HESABI

Başarılı isim Instagram hesabını resathao kullanıcı adıyla kullanıyor.