Survivor Sude kimdir? Survivor Sude Burcu kaç yaşında, nereli?

Survivor'da finale kısa bir süre kala hızlı elemeler başladı. Son bölümde başarılı ve genç sporcu Sude Burcu elendi. Hem kişiliği hem de parkurda sergilediği performansıyla favori isimlerden biri olan Sude, Survivor'a veda etti. Peki, Survivor Sude kimdir? Survivor Sude Burcu kaç yaşında, nereli? Sude Burcu mesleği nedir? Sude Burcu hayatı ve biyografisi nedir? Sude Burcu Instagram hesabı nedir?

Survivor'da finale kısa bir süre kala hızlı elemeler başladı. Son bölümde başarılı ve genç sporcu Sude Burcu elendi. Hem kişiliği hem de parkurda sergilediği performansıyla favori isimlerden biri olan Sude, Survivor'a veda etti. Peki, Survivor Sude kimdir? Survivor Sude Burcu kaç yaşında, nereli? Sude Burcu mesleği nedir? Sude Burcu hayatı ve biyografisi nedir? Sude Burcu Instagram hesabı nedir? İşte detaylar haberimizde…

SURVİVOR SUDE BURCU KİMDİR?

Sude Burcu boyu: 1.66

Sude Burcu kilosu: 57

Instagram hesabı: "sudeeburcu"

Sude Burcu, 11 Mayıs 1996 tarihinde İzmir'de doğdu. Babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, 2 kız kardeşi de kendisi gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor. 2 kez Avrupa 3.'lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var.