Survivor Steven Salam kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Steven Salam kaç yaşında, nereli? Steven Salam Instagram hesabı!

Ekranların en sevilen yarışması Survivor çok yakında başlayacak. Başlamasına az kala açıklanan Survivor yarışmacılar büyük merak topluyor. Peki, Steven Salam kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Steven Salam kaç yaşında ve nereli? Steven Salam gönüllü mü, ünlü mü? Survivor 2021 ne zaman başlayacak?

Survivor Türkiye 2021 gönüllüler takımı kadrosu açıklandı. TV8 ekranlarında her sezonu ayrı bir ilgiyle ve heyecanla takip edilen Survivor yarışmasında bu sezon Steven Salam gönüllüler takımında yer alıyor. Survivor Türkiye takipçileri, Steven Salam kimdir, kaç yaşında, nereli internette hemen sorgulamaya başladı. İşte Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacısı Steven Salam hakkındaki bilgiler…

SURVIVOR 2021 STEVEN SALAM KİMDİR?

Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011'de Türkiye'ye gelmiş. Ve lise ve üniversiteyi Türkiye'de okudu.

Steven Salam, 2019'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.

Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor)takımında oynadığını belirten Steven Salam "Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA" sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıkladı.

STEVEN SALAM INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Başarılı isim Instagram hesabını steven_salam kullanıcı adıyla kullanıyor.