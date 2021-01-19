Survivor Steven müslüman mı? Steven Salam kaç yaşında, nereli, boyu?
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Survivor Steven müslüman mı? Steven Salam kaç yaşında, nereli, boyu?

19.01.2021 23:10 | Son Güncelleme: 19.01.2021 23:14
Survivor Steven müslüman mı? Steven Salam kaç yaşında, nereli, boyu?

Farklı tarzıyla, konuşmasıyla ve şivesiyle de en çok Survivor Steven Salam dikkatleri üzerine çekti. İzleyiciler Survivor Steven kim olduğu merakla araştırıyor. Peki, Survivor Steven müslüman mı? Steven Salam kaç yaşında, nereli, boyu?

Survivor Gönüllüler takımı yarışmacıları araştırılıyor. Televizyon ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor başladı. Takipçileri tarafından ilgiyle beklenen Survivor 2021'nin yarışmacıları şimdiden dikkat çekiyor. Survivor Gönüllüler takımı yarışmacılarından Seteven da sosyal medyada çok dikkat çekiyor. Peki, Survivor Steven müslüman mı? Steven Salam kaç yaşında, nereli, boyu?

SURVİVOR STEVEN KİMDİR?

Survivor Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011'de Türkiye'ye gelmiş. Ve lise ve üniversiteyi Türkiye'de okudu.

Steven Salam, 2019'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam "Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA" sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıkladı.

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