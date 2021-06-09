Survivor Steven elendi mi? Steven neden yok? Survivor Steven kimdir? Steven Salam nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor Steven bu haftanın eleme adayı oldu. Eleme adaylarından birisi olan Steven kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne vatandaşlar tarafından merak edildi. Steven elendi mi? Survivor kim elendi? Steven Salam hayatı ve biyografisi!