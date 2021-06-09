Survivor Steven elendi mi? Steven neden yok? Survivor Steven kimdir? Steven Salam nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
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Survivor Steven elendi mi? Steven neden yok? Survivor Steven kimdir? Steven Salam nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor Steven elendi mi? Steven neden yok? Survivor Steven kimdir? Steven Salam nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
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Survivor Steven bu haftanın eleme adayı oldu. Eleme adaylarından birisi olan Steven kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne vatandaşlar tarafından merak edildi. Steven elendi mi? Survivor kim elendi? Steven Salam hayatı ve biyografisi!

Bugün eleme konseyinde eleme adaylarından birisi adaya veda edecek. Eleme adaylarından olan Stevenkimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

SURVİVOR STEVEN ELENDİ Mİ?

8 Haziran Survivor eleme gecesinde elenen isim Steven oldu.

Survivor'da bu hafta elemeye kalan Aleyna, Steven ve Ayşe arasında SMS oylamasında en az oyu alarak elenen yarışmacı mavi takımdan Steven oldu. Steven'ın elenmesiyle takım arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

Survivor Steven elendi mi? Steven neden yok? Survivor Steven kimdir? Steven Salam nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

SURVİVOR STEVEN SALAM KİMDİR?

Steven Salam Survivor 2021 Gönüllüler kadrosunda yer alıyordu. Survivor Steven, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 2011'de Türkiye'ye gelmiş ve lise ve üniversiteyi Türkiye'de okudu. Steven Salam, 2019'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu. Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatör'den Süper Amatör'e çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam "Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum Survivor'a" sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıklamıştı.

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Survivor Steven elendi mi? Steven neden yok? Survivor Steven kimdir? Steven Salam nereli, kaç yaşında, mesleği ne? - Haberler
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