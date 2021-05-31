Survivor son konsey! Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor son bölüm izle!
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Survivor son konsey! Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor son bölüm izle!

Survivor son konsey! Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor son bölüm izle!
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TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programında Dün Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 2. eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programında Dün Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 2. eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Mavi takım: 10

Kırmızı takım: 8

Mavi takım ödül oyununu kazandı. 10'a 8'lik skor ile kazandı.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI

Mavi takım eleme adayı; Dora

Kırmızı takım eleme adayı; Aleyna Çalışkan

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