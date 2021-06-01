Survivor Sergen kimdir, kaç yaşında? Survivor Sergen hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Survivor Sergen kimdir, kaç yaşında? Survivor Sergen hayatı ve biyografisi!

Survivor Sergen kimdir, kaç yaşında? Survivor Sergen hayatı ve biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Survivor yarışmasına yedek isim olarak Sergen Bayar katıldı. Birçok izleyici Sergen Bayar'ın kim olduğunu araştırıyor. Sergen Bayar'ın Spor geçmişi bulunmaktadır. Survivor Sergen kimdir, kaç yaşında? Survivor Sergen mesleği nedir? Survivor Sergen hayatı ve biyografisi nedir?

Survivor yarışmasına yedek isim olarak Sergen Bayar katıldı. Birçok izleyici Sergen Bayar'ın kim olduğunu araştırıyor. Sergen Bayar'ın Spor geçmişi bulunmaktadır. Survivor Sergen kimdir, kaç yaşında? Survivor Sergen mesleği nedir? Survivor Sergen hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SURVIVOR SERGEN KİMDİR?

Survivor Sergen, 1998 Balıkesir doğumlu olan Sergen Bayar aslen Ayvalıklı. İstinye Anadolu Lisesi mezunu olan yarışmacı birçok spor dalı ile ilgili. Tenis, crossfit, kite surf, street workout, artistik cimnastik, free running ile ilgilenen dikkat çeken yarışmacı, sekiz sene amatör olarak tenis oynadığını aktardı. Enkaspor lisanslı olarak profesyonel sprinter iken bırakmış. Sergen Bayar çok iyi derece yüzme biliyor.

Merak edilen isim sosyal medya hesabından bolca spor yaptığı fotoğrafları paylaşıyor. Survivor Sergen'in sosyal medya hesabında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden de yaptığı paylaşımlar yer alıyor.Yeni yarışmacı ile ilgili Acun Ilıcalı, 'Sergen'in enteresan bir parkur hızı var. Müthiş bir hız. Sergen Survivor tarihine geçti!' dedi.

SURVİVOR SERGEN NE İŞ YAPIYOR?

Meslek olarak antrenörlükle ilgilenen Sergen Bayar, daha öncesinde birçok amatör spor dalıyla uğraşmıştır. Enka Spor Kulübü profesyonel sprinter olan Sergen Bayar bu mesleği bırakmıştır. Tenis ve 8 senedir crossfit sporlarıyla uğraşan Sergen Bayar, düzensiz olarak da kite surf, Street workout, artistik jimnastik sporlarına da ilgi göstermiş ve uğraşmıştır. Sergen Bayar iyi derecede yüzme bilmektedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Nikos Dendias Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Murat Boz Ebru Gündeş
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Roland Garros Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Survivor Sergen kimdir, kaç yaşında? Survivor Sergen hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 23:14:48. #1.14#

title