Survivor Sergen kimdir, kaç yaşında? Survivor Sergen hayatı ve biyografisi!

Survivor yarışmasına yedek isim olarak Sergen Bayar katıldı. Birçok izleyici Sergen Bayar'ın kim olduğunu araştırıyor. Sergen Bayar'ın Spor geçmişi bulunmaktadır. Survivor Sergen kimdir, kaç yaşında? Survivor Sergen mesleği nedir? Survivor Sergen hayatı ve biyografisi nedir?

Survivor yarışmasına yedek isim olarak Sergen Bayar katıldı. Birçok izleyici Sergen Bayar'ın kim olduğunu araştırıyor. Sergen Bayar'ın Spor geçmişi bulunmaktadır. Survivor Sergen kimdir, kaç yaşında? Survivor Sergen mesleği nedir? Survivor Sergen hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SURVIVOR SERGEN KİMDİR?

Survivor Sergen, 1998 Balıkesir doğumlu olan Sergen Bayar aslen Ayvalıklı. İstinye Anadolu Lisesi mezunu olan yarışmacı birçok spor dalı ile ilgili. Tenis, crossfit, kite surf, street workout, artistik cimnastik, free running ile ilgilenen dikkat çeken yarışmacı, sekiz sene amatör olarak tenis oynadığını aktardı. Enkaspor lisanslı olarak profesyonel sprinter iken bırakmış. Sergen Bayar çok iyi derece yüzme biliyor.

Merak edilen isim sosyal medya hesabından bolca spor yaptığı fotoğrafları paylaşıyor. Survivor Sergen'in sosyal medya hesabında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden de yaptığı paylaşımlar yer alıyor.Yeni yarışmacı ile ilgili Acun Ilıcalı, 'Sergen'in enteresan bir parkur hızı var. Müthiş bir hız. Sergen Survivor tarihine geçti!' dedi.

SURVİVOR SERGEN NE İŞ YAPIYOR?

Meslek olarak antrenörlükle ilgilenen Sergen Bayar, daha öncesinde birçok amatör spor dalıyla uğraşmıştır. Enka Spor Kulübü profesyonel sprinter olan Sergen Bayar bu mesleği bırakmıştır. Tenis ve 8 senedir crossfit sporlarıyla uğraşan Sergen Bayar, düzensiz olarak da kite surf, Street workout, artistik jimnastik sporlarına da ilgi göstermiş ve uğraşmıştır. Sergen Bayar iyi derecede yüzme bilmektedir.