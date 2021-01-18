Survivor Sergen kim? Sergen Bayar kimdir, kaç yaşında, instagram adresi ne?

Survivor 2021 yarışmasına yedek yarışmacılar dahil oluyor. Survivor 2021 yedek yarışmacıları arasında Sergen Bayar yer aldı. Peki ama Survivor Sergen kim? Sergen Bayar kimdir, kaç yaşında, instagram adresi ne?

Survivor yarışmasına yedek isim olarak Sergen Bayar katıldı. Birçok izleyici Sergen Bayar'ın kim olduğunu araştırıyor. Sergen Bayar'ın Spor geçmişi bulunmaktadır. Peki ama Survivor Sergen kimdir?

SURVİVOR SERGEN KİM?

Survivor Sergen, 2021 Survivor yarışmasına yedek yarışmacı olarak katıldı. Sergen Bayar modellik ve spor eğitmenliği yapmaktadır.