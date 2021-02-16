Survivor sembol oyununu kim kazandı? Ödül ne? 16 Şubat kadınlarda ve erkeklerde sembolü kim kazandı? Ödülü kim aldı?

Survivor sembol oyununu kim kazandı? Kazanan kişinin yanında üç kişi ile birlikte ödülün de sahibi olacağı sembol oyunu gerçekleşiyor. Günün sembol mücadelesinde ödül ise havuçlu kek oldu. Oyunun kazananı erkeklerde Steven oldu. 15 Şubat bireysel sembol oyununu kim kazandı?

Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor'ın son bölümünde ödül oyununu gönüllüler takımı kazandı. Beşinci kez oynanan sembol oyunununda erkeklerde Poyraz kazandı.

SURVİVOR 16 ŞUBAT KADINLARDA SEMBOLÜ KİM ALDI?

Survivor 16 Şubat sembol oyununda kadınlarda Gonca ve Aleyna Çalışkan finale kaldı. Gonca finalde rakibi 3-1 yendi ve sembolün sahibi oldu.

Gonca ödül için 3 arkadaşını seçti. Merve, Melis ve İlayda, Gonca ile birlikte Mercimek köftesi kazandı.

SURVİVOR 16 ŞUBAT ERKEKLERDE SEMBOLÜ KİM ALDI?

Survivor erkeklerde sembolü Poyraz kazandı. Poyraz erkekler finalde Batuhan'ı 3-0 yendi ve sembolün sahibi oldu.

Poyraz ödül için 3 arkadaşını seçti. Reşat, Yunus Emre ve Hanzade, Poyraz ile birlikte Mercimek köftesi kazandı.

BU HAFTA SEMBOL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Sembol oyununu kazanan isim 3 arkadaşıyla beraber mercimek köftesi kazanacak.

SURVİVOR 15 ŞUBAT ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE OLDU?

Dokunulmazlık oyunlarının ardından konseyde isim çıkaran iki takım, ödül oyununa çıktı. Her iki takımın da kazanmak için çıktığı platformda büyük mücadele yaşandı. Günün ödülü ise kahvaltılık menemen oldu. Kazanan takım Gönüllüler oldu ve ödülün sahibi oldu.

15 ŞUBAT ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Yapılan ödül oyununu 10-9 Ünüler kazanmıştı. Ardından ise sembol oyunu oynandı.