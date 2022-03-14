Survivor Sema kimdir? 2022 Survivor All Star yeni sezon ekibine dahil olan isimlerden biri de Sema Aydemir, Survivor seyircisinin yoğun ilgisini çekmektedir. Başarılı yarışmacı, herkes tarafından merak edilmektedir. Survivor yarışmasından Sema Aydemir başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor Sema kimdir? Sema Aydemir evli mi, eşi kim? Sema Aydemir kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

SURVİVOR SEMA AYDEMİR KİMDİR?

2012 Londra Olimpiyatları 4x400 m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etmiştir,Aydemir'in ( Pınar Saka, Birsen Bekgöz, Meliz Redif birlikte) koştuğu 4x400 metre yarışının ikinci eleme serisinde 3:34.71lik dereceyle son sırada kalarak finali göremedi. 2012 Helsinki Avrupa Şampiyonası'na katılmıştır ve 400 m engelli ve 4x400 m bayrak yarışında takım arkadaşları (Meliz Redif ,Özge Gürler ve Pınar Saka) ile yarışmıştır.

400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62 sn'lik derecesiyle elde etmiştir.

2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşanmıştır. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunmaktadır. 21 Ocak 2017'de yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor ve 2018 Survivor'da ünlüler kadrosunda yer almıştır. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmektedir.

SEMA AYDEMİR AİLESİ

Sema Aydemir, 4 kız kardeşe sahiptir; bir ablası, bir küçük kardeşi, bir ikizi vardır, ikizi Seda Ocak ile birlikte Survivor 2022: All Star yarışmasına katılmıştır. Aydemir, 2017 yılında milli çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile boşanmışlardır. Bu evlilikten Ali Aydemir Apak adında bir oğlu vardır.

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