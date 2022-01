2022 Survivor All Star yeni sezon ekibine dahil olan isimlerden biri de Sema Aydemir, seyircisinin yoğun ilgisini çekmektedir. Başarılı yarışmacı, herkes tarafından merak edilmektedir. Survivor yarışmasından Sema Aydemir başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star ekibine dahil olan Sema Aydemir, ünlüler takımında yer alacaktır. Boyu kaç? Survivor Sema Aydemir kimdir? Sema Aydemir kaç yaşında? 2022 Sema Aydemir Instagram hesabı nedir? Sema Aydemir kaç yaşındadır? Boyu kaç?

SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Doğum tarihi: 17 Ağustos 1985

Yaşı: 36 yıl yaşında

Doğum yeri: Bursa

Sema Aydemir, 400 m engelli branşıyla tanınan Türk eski kısa mesafe koşucusu. 2012 Londra Olimpiyatları 4x400 m Milli takımında yer almıştır.

2012 Londra Olimpiyatları 4x400 m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etmiştir,Aydemir'in ( Pınar Saka, Birsen Bekgöz, Meliz Redif birlikte) koştuğu 4x400 metre yarışının ikinci eleme serisinde 3:34.71lik dereceyle son sırada kalarak finali göremedi. 2012 Helsinki Avrupa Şampiyonası'na katılmıştır ve 400 m engelli ve 4x400 m bayrak yarışında takım arkadaşları (Meliz Redif ,Özge Gürler ve Pınar Saka) ile yarışmıştır.

400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62 sn'lik derecesiyle elde etmiştir.

2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşanmıştır. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunmaktadır. 21 Ocak 2017'de yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor ve 2018 Survivor'da ünlüler kadrosunda yer almıştır.

