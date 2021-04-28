Survivor sandalye tasarım ödülü oy kullanma nasıl yapılır? Survivor tasarım oyunu oy kullanma linki
Survivor tasarım yarışmasında her hafta farklı bir kosnept ele alınıyor. Bu hafta ise sandalye tasarımı konu edildi. Peki, Survivor sandalye tasarım ödülü oy kullanma nasıl yapılır? İşte, Survivor tasarım oyunu oy kullanma linki!
Survivor sandalye tasarımı yarışmasına oy vermek isteyenler Survivor tasarım oyunu oy kullanma linkinin araştırıyor. Peki, Survivor sandalye tasarım ödülü oy kullanma nasıl yapılır? İşte Survivor sandalye tasarımı ödülünün detayları ve oy kullanma ekranı!
SURVİVOR SANDALYE TASARIM ÖDÜLÜ OY KULLANMA NASIL YAPILIR?
Survivor'da takımlar kendi sandalye tasarımlarını yaptı ve sonuçları beklemeye başladı.
Gönüllüler takımı tasarımı:
Ünlüler takımı tasarımı: