Survivor sandalye tasarım ödülü oy kullanma nasıl yapılır? Survivor tasarım oyunu oy kullanma linki

Survivor tasarım yarışmasında her hafta farklı bir kosnept ele alınıyor. Bu hafta ise sandalye tasarımı konu edildi. Peki, Survivor sandalye tasarım ödülü oy kullanma nasıl yapılır? İşte, Survivor tasarım oyunu oy kullanma linki!